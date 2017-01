1 minuto in Borsa 13 gennaio 2017

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea alla buona performance delle principali borse europee. Positivo il comparto finanziario.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente UBI Banca, che vanta un incisivo incremento del 7,58%. Si muove sotto la parità Leonardo-Finmeccanica.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,89%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, crescono i prezzi all’ingrosso in Germania, superando le stime degli analisti, mentre è rivista al rialzo l’inflazione in Spagna relativa al mese di dicembre. Nel pomeriggio sono attese le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.042,75 punti.