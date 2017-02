1 minuto in Borsa 13 febbraio 2017

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra una buona performance.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol, UBI Banca e Banco BPM. I più forti ribassi, invece, si verificano su Yoox, in calo dell’1,10%.

Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,06%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’economia giapponese è cresciuta meno delle attese nel quarto trimestre del 2016, mentre a gennaio i prezzi all’ingrosso tedeschi sono cresciuti ben oltre le aspettative. Mercoledì pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite al dettaglio dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.230,50 punti.