1 minuto in Borsa 13 aprile 2017

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima negativo.

In luce sul listino milanese il comparto Viaggi e intrattenimento, in progresso dell’1,41%. Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti Chimico, Tecnologici e Banche.

L’Euro/Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, i prezzi al consumo italiani allentano la morsa, in sintonia con l’inflazione in Germania che rallenta dai massimi degli ultimi quattro anni e mezzo. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza debole per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.359,50 punti.