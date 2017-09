1 minuto in Borsa 12 settembre 2017

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

In luce sul listino milanese il comparto Banche (+1,43%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Viaggi e intrattenimento, che riporta una flessione di -0,44%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a 161 punti, con un lieve calo di 2 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,98%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,9%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

È previsto sempre domani sempre dalla Germania l’annuncio dei Prezzi ingrosso.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 5.994 punti.