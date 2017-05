1 minuto in Borsa 12 maggio 2017

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Banco BPM, che vanta un incremento dell’8,90%. Si concentrano le vendite su Prysmian.

Sulla parità lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,25%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, scende oltre le attese degli analisti la produzione industriale dell’Eurozona, mentre la Germania accelera nei primi mesi dell’anno con il PIL risultato pari allo 0,6%. Nel pomeriggio sono attese le vendite al dettaglio e l’inflazione dagli USA.

Attesa una partenza debole per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.661,50 punti.