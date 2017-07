1 minuto in Borsa 12 luglio 2017

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem, Tenaris e Azimut. Si muove sulla parità Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -0,13%.

Sessione euforica per il greggio, con il petrolio, che mostra un balzo dell’1,53%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, la produzione dell’Eurozona decolla a maggio, confermando il trend di ripresa dell’economia, mentre migliora il mercato del lavoro britannico, oltre le attese degli analisti. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le scorte di olio da riscaldamento dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.736,25 punti.