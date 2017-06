1 minuto in Borsa 12 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in calo, in accordo con gli altri Listini continentali. Londra scambia sulla parità.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Saipem, UBI Banca e Unipol. I più forti ribassi, invece, si verificano su STM, che affonda del 7,56%.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori precedenti a 1.268,08 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, cala la produzione industriale italiana in aprile, mentre arrivano segnali di rallentamento dell’inflazione dal Giappone che non evidenzia variazioni importanti sui prezzi alla produzione. Mercoledì pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite al dettaglio dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.702,75 punti.