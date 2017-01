1 minuto in Borsa 12 gennaio 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

In luce sul listino milanese i comparti Automotive, Beni di consumo e Beni personali e casalinghi. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Media, Chimico e Tecnologico.

L’Euro/Dollaro USA prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,61%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, ingrana la marcia l’industria europea, con un progresso mensile dell’1,5%, così come torna a correre l’industria italiana a novembre. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e i prezzi Import/Export dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.035 punti.