1 minuto in Borsa 12 aprile 2017

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Tenaris, che vanta un progresso dell’1,74%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM.

Seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 53,68 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, il tasso di disoccupazione del Regno Unito è rimasto stabile, mentre, i prezzi all’ingrosso tedeschi sono cresciuti da inizio anno per il terzo mese consecutivo. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e i prezzi import/export dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.399 punti.