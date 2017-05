1 minuto in Borsa 11 maggio 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della cautela la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Madrid non resiste al vento delle vendite.

Banche, Materie prime e Siderurgico in buona luce a Piazza Affari. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Chimico, Assicurativo e Media.

Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,087.

Tra i dati macroeconomici più importanti, frena la produzione industriale del Regno Unito, deludendo le attese degli analisti, mentre peggiora il deficit della bilancia commerciale dei beni. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e i prezzi alla produzione dagli USA.

Attesa una partenza debole per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.665 punti.