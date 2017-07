1 minuto in Borsa 11 luglio 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Negativa Londra.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Telecomunicazioni, Chimico e Tecnologico. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Viaggi e intrattenimento, Alimentare e Costruzioni.

Invariato lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,29%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, cresce oltre le attese la produzione industriale italiana nel mese di maggio, dopo la battuta d’arresto di aprile, mentre aumentano gli ordini di macchine utensili in Giappone. Nel pomeriggio sono attese le vendite all’ingrosso e le scorte all’ingrosso dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.692,75 punti.