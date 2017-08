1 minuto in Borsa 11 agosto 2017

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano

I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,04%.

Torna a salire lo spread, con un aumento di 5 punti, attestandosi a 165 punti con il rendimento del BTP decennale pari al 2,03%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato l’Indice dei Prezzi al Consumo dell’Italia, pari a 0,1% su mese e 1,1% su anno.

Un cenno ai dati macro più prossimi. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti sarà annunciato l’Indice dei Prezzi al Consumo mentre è previsto lunedì prossimo dal Giappone l’annuncio del dato del PIL.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 2.433,3 punti.