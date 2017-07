1 minuto in Borsa 10 luglio 2017

(Teleborsa) – Si muovono in rialzo Piazza Affari e le principali Borse Europee. Negativa Madrid.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Italgas, con una marcata risalita del 2,90%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox.

Lieve calo dell’oro, che scende a 1.208,29 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa, peggiora a luglio, mentre cresce secondo le attese, il surplus della bilancia commerciale tedesca, frutto di un’inattesa ripresa delle esportazioni. Domani pomeriggio sono attese le vendite all’ingrosso e le scorte all’ingrosso dagli USA.

Attesa una partenza al rialzo per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.675,50 punti.