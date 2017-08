1 minuto in Borsa 10 agosto 2017

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

Buona la performance a Milano del comparto Alimentare (+1,26%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Chimico (-1,75%).

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, nel Regno Unito, raggiunge 0,5% il dato sulla Produzione industriale mentre in Francia si attesta su -1,1%.

Un cenno ai dati macro più prossimi. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice dei Prezzi produzione, previsto questo pomeriggio. Domani, in Germania sarà annunciato l’Indice dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.463 punti.