1 minuto in Borsa 1 settembre 2017

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Fiat Chrysler che segna un importante progresso del 3,00%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -0,93%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 169 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PMI manifatturiero in Unione Europea, pari a 57,4 punti, e il dato sul PIL in Italia, pari a 1,5%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.476 punti.