1 minuto in Borsa 1 marzo 2017

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Intesa Sanpaolo, con una marcata risalita del 5,00%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset.

Lieve aumento del petrolio che sale a 54,17 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici più importanti, prende vigore la manifattura dell’Eurozona con un valore più alto da aprile 2011, mentre scende ancora la disoccupazione in Germania a febbraio, aggiornando i minimi storici. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e le scorte di petrolio dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.358,50 punti.