1 minuto in Borsa 1 giugno 2017

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Alimentare e immobiliare. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Tecnologico, che riporta una flessione dell’1,26%.

L’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a -0,11%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, il PIL italiano è in crescita oltre le attese e al top dal 2010, in sintonia con la manifattura dell’Eurozona, che conferma la fase espansiva. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le scorte di petrolio dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.804 punti.