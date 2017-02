1 minuto in Borsa 1 febbraio 2017

(Teleborsa) – Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferragamo, STM, Buzzi Unicem. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, in calo del 2,21%.

Lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,66%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’inizio d’anno ha segnato un forte miglioramento delle condizioni operative del settore manifatturiero dell’Eurozona, così come l’attività manifatturiera del Giappone continua a rafforzarsi con l’inizio del 2017. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e l’indice manifatturiero dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.137,25 punti.