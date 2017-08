1 minuto in Borsa 1 agosto 2017 [video]

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Automotive (+2,31%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Vendite al dettaglio (-1,11%).

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 155 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, annunciato il PIL, pari a 0,6%.

Sempre in Unione Europea, il PMI manifatturiero si attesta su 56,6 punti.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio del PMI manifatturiero.

Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione del dato di ISM manifatturiero, previsto sempre questo pomeriggio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.473,3 punti.