Wall Street è attesa in calo anche oggi

(Teleborsa) – Ancora una partenza incerta per Wall Street, che dovrebbe avviare gli scambi fra meno di un’ora sotto la parità, in attesa dell’avvio ufficioso della stagione delle trimestrali ed in risposta al crescere delle tensioni geopolitiche.

Non sono previsti per oggi dati macroeconomici importanti e quindi l’attenzione è già su quelli di domani, in particolare quelli sulle scorte di greggio.

Il future sul Dow Jones lima lo 0,04% a 20.590, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,12% a 2.349 punti e quello sul Nasdaq lo 0,11% a 5.416 punti.