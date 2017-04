Traffico strade e autostrade in forte crescita a marzo. Boom dei mezzi pesanti

(Teleborsa) – Traffico stradale e autostradale in forte crescita a marzo. Secondo la consueta rilevazione sul campione della rete di oltre 26 mila km gestita da Anas, l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del Traffico ha infatti registrato un incremento del 6,2% rispetto al mese di febbraio e del 3,5% con lo stesso mese del 2016.

In particolare, marzo ha riportato un incremento del 7% al Nord, del 5% al Centro, al Sud e in Sardegna, mentre la Sicilia si distingue con un +9%; anche il confronto con marzo 2016 mostra segnali positivi: +3% al Nord, +2% al Centro, +5% al Sud, +6% in Sicilia, stabile invece la Sardegna.

Spicca il segmento dei veicoli pesanti. Su base nazionale l’IMR registra un aumento del 9% rispetto a febbraio 2017 con un picco in Sicilia del 12,3%. Bene anche il confronto con stesso mese dello scorso anno: +10% cotta su tutto il territorio con una punta massima raggiunta dal Centro con un +12%.

Il Grande Raccordo Anulare di Roma si conferma l’arteria più trafficata della rete Anas: lo scorso venerdì 24 marzo è stato il giorno più trafficato con il passaggio di 168.401 veicoli. Secondo e terzo posto, sempre venerdì 24 marzo, lo raggiungono rispettivamente la Tangenziale di Bari, lungo la strada statale 16 “Adriatica”, con 133.248 veicoli e la A91 “Roma Fiumicino” con 92.478.