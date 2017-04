Titoli di Stato, il Tesoro torna in asta

(Teleborsa) – Il Ministero del Tesoro offrirà oggi, 11 aprile, 6 miliardi di euro di BOT a 12 mesi, mentre domani, 12 aprile, cercherà di collocare fino a 10 miliardi di BTP.

Nel dettaglio, saranno offerti BTP a 3 anni per 4-4,5 miliardi di euro. Titoli a 7 anni per 2-2,5 miliardi, a 15 anni per 0,5-1 miliardi e BTP a 20 anni per 1,5-2 miliardi.

Ieri, il mercato secondario italiano ha chiuso in calo, in una giornata caratterizzata dall’avversione al rischio, complici le incertezze per per le Presidenziali francesi e per le tensioni geopolitiche in Siria.