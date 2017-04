Telecom Italia, nella lista Vivendi presente anche Bernabé come indipendente

(Teleborsa) – Grandi ritorni in Telecom Italia: l’ex Presidente, Franco Bernabè, torna nel Board come amministratore indipendente nell’ambito della Lista di Vivendi, in qualità di azionista di maggioranza relativa con una quota del 23,9% del capitale. Il numero dei consiglieri è stato indicato in 15, di cui 5 indipendenti, ed il compenso complessivo in 2,2 milioni di euro.

Nella rosa dei nomi c’è anche la conferma dell’AD Flavio Cattaneo e la presenza dell’attuale presidente Giuseppe Recchi0, che non viene però indicato come capo lista e quindi candidato alla carica di Presidente.

Fra i candidati anche l’AD del colosso francese, Arnaud de Puyfontaine, assieme a Hervè Philippe, Frederic Crepin. Fra i 5 membri indipendenti, assieme a Bernabé, vengono indicati anche Felicitè Herzog, Marella Moretti, Camilla Antonini, Anna Jones.

L’Assemblea degli azionisti Telecom, che dovrà esaminare le liste presentate, si terrà il prossimo 4 maggio 2017.

Oggi, le azioni Telecom Italia registrano una perdita in Borsa dello 0,74%.