Semaforo verde per Def, Manovrina e Pnr. E il Tesoro alza la stima sul Pil nel 2017

(Teleborsa) Il Documento di Economia e Finanza per il 2017 (Def), la cosiddetta manovrina da 3,4 miliardi per correggere i conti e fare pace con la Ue e il Piano nazionale delle riforme. Paghi uno e prendi tre. Si è lavorato senza sosta nella giornata di ieri tra palazzo Chigi e Tesoro per indicare il percorso che il governo seguirà da qui alla fine della legislatura tracciato ieri nel corso di un Consiglio dei Ministri durato circa due ore. Pronti 2,8 miliardi aggiuntivi per il settore del Pubblico impiego con risorse utilizzate per ottenere un aumento medio di 85 euro lordi in busta paga.

Le risorse finora disponibili, consentono di attribuire, si spiega nelle bozza del Def, un beneficio medio di circa 35,9 euro mensili. Per centrare gli 85 euro di incremento stabiliti nell’intesa occorrono, si calcola, 1,6 miliardi per il pubblico impiego del settore ‘Stato’, una posta da inserire nella prossima legge di Bilancio.

Stabilito, dunque, il canovaccio sul quale si muoverà l’Italia.

Una partita delicatissima, giocata su precari equilibri, divisa a metà tra la necessità di accontentare la Ue e la volontà politica di non toccare le tasse. “La strada è stretta, non facile – aveva più volte anticipato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ai suoi collaboratori – ma la stiamo percorrendo”.

Gentiloni: “Conti in ordine senza aumentare le tasse” –“Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, il piano nazionale delle riforme, il decreto che contiene diversi interventi tra cui la correzione di bilancio”, senza aumenti di tasse. Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa alla fine del Cdm. “C’è un messaggio di forte rassicurazione: abbiamo i conti in ordine senza aumentare le tasse ma accompagnando il risanamento con misure di sviluppo e promozione della crescita, quindi il lavoro fatto in questi anni dal governo continua e continua con il binomio riforme-crescita”.

Pil rivisto al rialzo nel 2017 – Il governo ha anche rivisto, leggermente al rialzo, la crescita dell'anno in corso. La nuova stima del Pil è pari a 1,1% contro l'1,0% stimato finora. Una crescita un po' più alta del previsto quest'anno, ma ridotta nel 2018 e nel 2019 (invece dell'1,3 stimato finora) "per impatto dello stance di politica fiscale particolarmente stringente ma che mettiamo sulle tabelle e che rispecchia lo stato degli impegni con l'Ue, prima di registrare un'impennata nel 2020", anticipa il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che prova anche a fare professione di ottimismo: "I tassi di crescita sono sostenibili e sostenuti, andranno rafforzandosi nel futuro".

E ancora, “le riforme daranno i loro frutti e le previsioni saranno smentite verso l’alto con sorprese positive”.

Oltre al Def” il Cdm ha approvato “un decreto con 4 capitoli: la correzione dei conti dello 0,2%, le misure a favore degli enti locali, misure per il terremoto, altre misure per la crescita, contestualmente abbiamo condiviso un piano di investimenti al 2032 di 47,5 miliardi”. ha detto Gentiloni, sottolineando che “l’insieme di queste misure è la migliore risposta a chi volesse presentare questa operazione come ‘depressiva’ per un’operazione, come più volte anticipato, che vuole non solo correggere ma anche promuovere e tracciare un percorso di risanamento e di rilancio.

Crescita, arrivano 4 indicatori del benessere. Un importante elemento di novità nel Def riguarda anche l’inclusione sociale, con il concetto di benessere equo e sostenibile come parte integrante della strategia economica, con un primo set di quattro indicatori di come gli obiettivi sono sostenuti dalle politiche del governo. “L’Italia si trova in buona posizione per dire che non solo si pensa alla crescita, ma si fanno politiche che migliorano l’inclusione sociale”, dice Padoan, sottolineando anche come, con il Documento di economia e finanza 2017, l’Italia è il primo paese dell’Unione europea e del G7 a includere nella propria programmazione economica – oltre al Pil – indicatori di benessere”.