Reddito d’inclusione 2017: ecco i requisiti per ottenerlo

Il Reddito d’inclusione 2017 è stato approvato e appena firmato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: il provvedimento per la rinnovata lotta contro la povertà del nostro Paese riguarderà da vicino 2 milioni di persone. Come capire se si rientra nella casistica stabilita dal governo? Ecco tutti i requisiti per ottenere il Rei.

Reddito Isee : per rientrare nel Reddito d’inclusione, il Rei, non verrà considerato come unico dato quello dell’indicatore della situazione economica equivalente. Il punto di partenza rimane un valore Isee non superiore ai 6mila euro, soglia duplicata rispetto al precedente Sostegno d’inclusione attiva (Sia), che aveva fissato l’asticella a 3000 euro. Oltre a questo indicatore, dunque, si aggiunge anche quello del denaro disponibile: in questa maniera, verrà valutata in maniera più realistica la situazione di chi possiede un immobile ma versa in condizioni di povertà per mancanza di finanze liquide. Anche chi è intestatario della prima casa, dunque, potrà ottenere il Rei.

Dove richiedere il Rei: coloro che vogliano richiedere il Reddito d'inclusione dovranno rivolgersi agli Uffici di riferimento presenti nel Comune di residenza. Proprio per questo motivo il governo, che per la lotta contro la povertà ha predisposto risorse per circa 2 miliardi di euro fino al 2018, verserà il 15% del totale direttamente ai territori comunali, per supportare la presa in carico del Rei e il potenziamento dei servizi. Inoltre, è stato stabilito che il Fondo della lotta contro la povertà non dovrà mai scendere al di sotto del 25% dello stesso.