Piazza Affari chiude in rosso insieme alle borse europee

(Teleborsa) – Piazza Affari chiude la giornata in rosso, in un panorama europeo depresso. Si riaffacciano all’orizzonte i timori degli investitori che vengono colpiti dall’instabilità della politica internazionale.

Non sono bastate a rassicurare gli animi, nemmeno le parole del Presidente della BCE, Mario Draghi che l’economia ha mostrato “segnali di progresso”.

Questa settimana è in calendario anche un discorso del Presidente della Fed, Janet Yellen.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,06.

Tra i listini europei chiude sotto la parità Francoforte (-0,20%). Sulla parità Londra. Contrazione moderata per Parigi che soffre un calo dello 0,54%. Il listino milanese archivia la seduta sotto la parità con il FTSE MIB che cede lo 0,48%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano c’è Moncler (+1,45%).

Bene anche Fineco (+1,27%) ed Exor (+0,75%).

Restano sotto pressione i finanziari con Mediobanca che perde oltre il 2%.

Enel scende dell’1,05%, dopo l’annuncio di un maxi progetto in Australia e l’acquisto delle quote di due partecipate rumene.

Calo deciso per A2A, che segna un -0,80%.

Sotto pressione Telecom Italia che cede lo 0,49%, dopo la presentazione della lista Vivendi che ripropone il nome di Bernabè.

Debutto al rialzo per Avio che al suo primo giorno nello Star sale dello 0,60%.