Pantelleria, cercasi pediatra con stipendio da 90 mila euro. Ma nessuno si presenta

Pantelleria cerca disperatamente un pediatra con un bando aperto anche ai medici stranieri e uno stipendio da 90 mila euro l’anno. L’annuncio per lavorare presso il presidio sanitario Bernardo Nagar sull’isola è stato aperto per oltre dieci volte, ma senza ottenere risultati. Il 10 ottobre l’Asp ha deciso di fare l’ultimo tentativo, poi l’invito verrà aperto anche ai professionisti di altri paesi. La situazione è a dir poco disperata: nessun pediatra infatti vuole trasferirsi sull’Isola e anche chi aveva vinto i concorsi passati ha rifiutato il posto. Non è servito a nulla l’aumento del 30 per cento sulla tabella ordinaria dei compensi e nemmeno 90 mila euro l’anno hanno sedotto un possibile nuovo pediatra.

“Abbiamo incrementato il compenso per mettere finalmente in sicurezza il punto nascita – ha spiegato Giovanni Bavetta, il direttore generale dell’Asp – sono stupito del fatto che i giovani medici rifiutino un’esperienza professionale di un anno in un’isola come Pantelleria che può essere formativa per un neo specializzato, come lo è stata per me che ho iniziato la carriera di ginecologo proprio lì”. A causa dell’assenza di neonatologi e pediatri il presidio Nagar rischia di sparire e le coppie che abitano a Pantelleria saranno costrette a lasciare l’isola per avere un bambino. “Guardiamo perciò all’estero, ai medici stranieri” ha aggiunto il responsabile sanitario.

“Le difficoltà di essere isola – ha svelato Salvatore Gabriele, il sindaco di Pantelleria – le sentiamo sulla nostra pelle, quotidianamente. Siamo seriamente preoccupati che tutto ciò che abbiamo messo in piedi anche con battaglie di mobilitazione della cittadinanza, con le mamme in prima fila, non trovi concreta risoluzione. Il nostro – ha aggiunto il primo cittadino – vuole essere un appello ai giovani che hanno completato la specializzazione a partecipare al concorso. Il nostro ospedale è un gioiello di accoglienza – ha concluso – , ma abbiamo bisogno di professionisti per garantire le nascite”.