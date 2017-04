LVMH, nel primo trimestre ricavi in salita

(Teleborsa) – LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ha chiuso il primo trimestre del 2017 con un giro d’affari in salita del 15% su base annua, pari a 9,9 miliardi di euro. Lo annuncia la società in una nota dove si legge che all’incremento hanno contribuito tutti i gruppi di attività. La crescita è stata positiva in Asia, Europa e Stati Uniti.

Il Gruppo LVMH ha durante il primo trimestre ha avuto un riscontro favorevole, in particolare in Europa, dove, l’anno scorso, l’attività ha risentito dell’impatto degli attacchi di Parigi avvenuti a novembre 2015.