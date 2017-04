Giappone, la politica monetaria resterà espansiva. Parola di Kuroda

(Teleborsa) – La politica monetaria in Giappone continuerà ad essere espansiva, almeno finché non sarà raggiunto il target di inflazione al 2%, fissato dalla Bank of Japan. E’ l’impegno rinnovato dal governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda, durante la riunione trimestrale dei responsabili regionali della BoJ.

Kuroda ha inoltre ribadito che l’economia giapponese sta continuando il suo trend di ripresa, prevedendo una “moderata espansione” in futuro. Il banchiere ha reiterato il target di inflazione al 2% grazie al miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta.