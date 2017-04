Francia, la banca centrale taglia le stime di crescita

(Teleborsa) – La Banque de France ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita, alla luce di alcuni deboli indicatori economici mensili, relativi al mese di marzo.

Per il primo trimestre, la banca centrale francese si attende un Prodotto Interno Lordo in aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, a fronte delle stime rilasciate lo scorso febbraio. L’istituto guidato da Francois Villeroy de Galhau ha tuttavia precisato che la revisione al ribasso non modificherà le previsioni di crescita per l’intero anno.

Secondo la banca, il clima di fiducia delle imprese si deteriorerà, a marzo, fino a portare l’indicatore di riferimento a 103 punti dai 104 punti di febbraio. Nel settore dei servizi, è atteso un sentiment stabile a quota 101.

Intanto, l’agenzia S&P Global Ratings ha confermato la valutazione di lungo e breve termine assegnata alla Repubblica Francese a “AA/A-1+” con outlook stabile. L’outlook stabile rimanda a rischi bilanciati sul giudizio di lungo termine, spiega l’agenzia, “alla luce dell’incertezza dell’esito e delle conseguenze delle prossime elezioni presidenziali e parlamentari”.