Fisco, anno d’oro nella lotta all’evasione: nel 2016 recuperati 19 miliardi

(Teleborsa) Altro punto messo a segno nella lotta contro l’evasione con il 2016 che si conferma un’annata d’oro a tutti gli effetti. Se, da un lato, la strada per arrivare a meta è ancora lunga, piena di ostacoli e molto ancora c’è da fare, quanto già fatto fa comunque ben sperare, soprattutto in ottica futura.

Nell’anno appena trascorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate fa la voce grossa e mette a segno un nuovo record recuperando la cifra di 19 miliardi di euro. L’annuncio arriva da Pier Carlo Padoan, il ministro dell’economia, in occasione di una conferenza stampa al ministero dell’Economia per presentare i risultati dell’amministrazione fiscale, che si è svolta alla presenza del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.

Ma i record non finiscono qui. Volano, infatti, anche le entrate erariali. Secondo le prime stime, da record, anche il gettito, con “oltre 450 miliardi. Un dato ottimo se confrontato con i 436 miliardi del 2015 e i 419 del 2014.

“GOVERNO NON STRIZZA L’OCCHIO AGLI EVASORI” – “Fa sorridere, per non dire altro, sentir dire che la lotta all’evasione non c’è” e che il governo “strizza l’occhio agli evasori”, aggiunge Padoan, affermando che in realtà l’amministrazione è amica di “aziende e contribuenti onesti, aiuta ad adempiere, a non sbagliare e a correggere gli errori, senza approcci inutilmente punitivi”. E ancora: «L’evasione delle multinazionali nella maggior parte dei casi è elusione, cioè comportamenti che rispettano la lettera ma non lo spirito della legge e sfruttano le asimmetrie. Questi preoccupano tanto quanto l’evasione fiscale vera e propria».

Agenzia delle entrate: “Nel 2016 rimborsi per oltre 14 miliardi” – L’Agenzia delle Entrate mette il turbo anche in fatto di rimborsi che si sa, di solito, fanno penare e non poco. Anche in questo caso, arrivano buone notizie. Nel 2016, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha erogato 2 milioni e 740mila rimborsi a famiglie e imprese, per un importo totale pari a oltre 14 miliardi di euro, determinando quasi un azzeramento dello stock arretrato. E’ la stessa Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate, a fornire il dato sottolineando come “lo scorso anno abbiamo velocizzato i processi e siamo riusciti a smaltire quasi del tutto il magazzino arretrato”