Fincantieri, varato troncone unità di supporto logistico “Vulcano”

(Teleborsa) – Fincantieri avanza a passi da gigante a Piazza Affari. Il titolo mostra un rialzo di oltre il 4%.

Nell’ambito del piano di rinnovamento della flotta della Marina Militare, oggi 10 aprile si è svolta la cerimonia di varo del troncone di prua dell’unità di supporto logistico LSS (Logistic Support Ship) “Vulcano”. Alla cerimonia che si è scolta nello stabilimento di Castellammare di Stabia era presente il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti

Il troncone varato oggi, lungo 94 metri, largo 24 metri, alto 16,3 metri e del peso di circa 4.100 tonnellate, verrà trasportato via mare nello stabilimento di Muggiano (La Spezia), dove verrà assemblato insieme al troncone di poppa per costituire l’intera unità, la cui consegna è prevista nel 2019.

Il programma pluriennale per il rinnovamento della flotta della Marina Militare prevede la costruzione, oltre alla LSS, di un’unità da trasporto e sbarco (LHD, ovvero Landing Helicopter Dock), anch’essa prevista in questo cantiere con inizio dei lavori nell’estate 2017 e varonell’estate del 2019, nonché di sette Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA), con ulteriori tre in opzione.