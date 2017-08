Energia, novità in arrivo: dal 2018 al via l’offerta Placet

(Teleborsa)Novità in arrivo sul fronte luce e gas col nuovo anno: dal primo gennaio prossimo, infatti, tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero dovranno obbligatoriamente inserire tra le proprie offerte anche la Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Si tratta di un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese, a condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo ad una struttura chiara e comprensibile.

Come spiega l’Authority, il nuovo strumento Placet, “è un ausilio a disposizione dei consumatori per rafforzare la loro capacità di scelta e agevolare la comparazione nel mercato libero, colmando l’asimmetria informativa spesso esistente nel rapporto tra le parti. Inoltre introduce nel mercato retail italiano le cosiddette ‘offerte standard’ innovando, dal punto di vista della tutela dell’utente e della flessibilità, alcuni casi simili presenti in altri mercati”.

COME FUNZIONA – I venditori dovranno inserire nel proprio menù un’offerta Placet a prezzo fisso e una a prezzo variabile, distintamente per il settore elettrico e per quello del gas, prevedendo la sola fornitura di energia, senza poter inserire servizi aggiuntivi (addendum economici o condizioni ulteriori). Le condizioni generali di fornitura saranno redatte dal fornitore in accordo a un modulo di riferimento predisposto dall’Autorità con il supporto di un Tavolo di lavoro permanente tra i rappresentanti degli operatori e dei clienti finali.

Il modulo costituirà il benchmark per i contratti di offerta Placet, in un primo momento utilizzabile su base volontaria dai venditori, ma sarà anche un elemento per il monitoraggio dell’Autorità sui moduli eventualmente predisposti in modo autonomo, per valutare che siano comunque conformi alle previsioni della disciplina Placet.