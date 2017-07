Enel: utile in salita. Target confermati

(Teleborsa) – Enel chiude il primo semestre dell’anno con un utile netto ordinario di gruppo pari a 1,809 miliardi di euro (1.742 milioni di euro nel primo semestre 2016, +3,8%).

I ricavi salgono a 36,315 miliardi, in crescita del 6,3% rispetto ai 34,15 miliardi di euro del primo semestre 2016. “La crescita generalizzata in tutti i paesi ha più che compensato gli effetti della variazione di perimetro di consolidamento (Slovenské elektrárne, EGPNA-REP, al netto della società di distribuzione brasiliana CELG)”, si legge nella nota che accompagna i conti.

L’EBITDA a 7,678 miliardi di euro scende del 4,7% rispetto agli 8,053 mld dello stesso periodo dello scorso anno. Il calo è dovuto dalle variazioni del perimetro di consolidamento e dal calo dei margini in Iberia.

L’EBIT a 4,854 mld di euro scende del 6,8% dai 5,210 mld di euro nel primo semestre 2016.

L’indebitamento finanziario netto a 38,826 mld (37,553 mld a fine 2016, +3,4%). L’aumento è dovuto alle acquisizioni del periodo (tra cui si segnala CELG), nonché del pagamento dell’acconto sul dividendo relativo al’’esercizio 2016, i cui effetti sono parzialmente compensati dalla crescita dei flussi di cassa della gestione operativa.

Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, ha così commentato: Nonostante le sfide poste dalle ridotte disponibilità di risorse per la generazione a livello globale e dalla situazione eccezionale verificatasi nella penisola iberica durante il semestre, abbiamo infatti raggiunto una crescita del 3,8% dell’utile netto ordinario. Allo stesso tempo, abbiamo realizzato ulteriori importanti progressi rispetto a ciascuno degli obiettivi del piano strategico di Gruppo presentato lo scorso novembre. Il nostro piano per la digitalizzazione sta accelerando i progressi su molte aree di business, con un focus particolare sull’efficienza operativa dove siamo ben posizionati per raggiungere il nostro obiettivo di fine anno. Per quanto riguarda la crescita industriale, il nostro focus su reti e rinnovabili fornisce un costante contributo ai risultati complessivi e alle rinnovabili in particolare. Nel settore delle energie rinnovabili, infatti, prevediamo di mettere in esercizio altri 2 GW di capacità nella seconda parte dell’anno, rendendo il 2017 un altro anno record in termini di capacità installata. Alla luce dei risultati e della performance operativa di questi sei mesi, possiamo quindi confermare i target economico-finanziari per il 2017″.