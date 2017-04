Enel entra in Australia con il progetto solare più grande del Paese

(Teleborsa) – Enel, attraverso la joint venture tra la controllata Enel Green Power e il Dutch Infrastructure Fund, è entrata nel mercato australiano con il progetto solare più grande del paese.

La compagnia ha chiuso infatti un accordo per l’acquisto di Bungala Solar One, la prima fase da 137,5 MW del progetto solare fotovoltaico da 275 MW Bungala Solar, da Bungala Solar Holding Pty, una controllata dello sviluppatore australiano Reach Solar Energy Pty Ltd.

Bungala Solar è attualmente il più grande progetto fotovoltaico in fase “ready to build” in Australia e si trova nei pressi di Port Augusta nell’Australia Meridionale.

Il closing dell’acquisto di Bungala Solar Two, seconda fase del progetto, è atteso per il terzo trimestre del 2017. Bungala Solar si trova nei pressi di Port Augusta nell’Australia Meridionale.

“L’acquisizione del più grande progetto fotovoltaico dell’Australia, ci porta in un nuovo continente ed è un importante progresso per il Gruppo Enel”, ha commentato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ricordando che il mercato australiano delle energie rinnovabili è caratterizzato da abbondanza di risorse e domanda in crescita.