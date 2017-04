Design Week, Milano traina la crescita del settore

Milano si prepara per la Design Week, fra eventi unici e novità tutte dedicate al mondo del design. Gli affari in questo settore migliorano, con un miliardo e mezzo in più in un solo anno. A rivelarlo è la Camera di commercio che ha mostrato come sia stata la città del Salone del Mobile a trainare la crescita, registrando in un anno un miliardo in più.

Il settore cresce e gli affari nel design valgono 13 miliardi, uno in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 106 in tutta Italia. Secondo gli ultimi dati il centro del design rimane Milano col 3,1% di tutte le imprese presenti nel territorio ed è una densità in crescita. Nella capitale meneghina si concentrano 9mila imprese, con 51mila addetti. Fra le prime per business in Italia troviamo Vicenza con 8 miliardi, che ha registrato +1,2%, Treviso con 6,5 miliardi (+11%), Firenze e Modena con 5 miliardi. A Milano crescono i professionisti del design (51 mila +1,8%), con aumenti anche a Firenze (44 mila, +2%), a Prato (35 mila + 9%) e a Napoli (23mila, + 8%), mentre a Vicenza si rimane stabili (36 mila). Fra i settori principali prevalgono le confezioni di abbigliamento, l’industria del legno. le attività di design specializzate e le industrie tessili.

In occasione della Design Week, la Lombardia si conferma come la regina del design, Milano è in testa, seguita da Bergamo, Brescia, Varese, Monza, Como e Mantova. Nella sola Lombardia gli addetti sono 170mila su 789mila in tutta Italia, con 51mila a Milano. A Como si concentrano 20mila professionisti, seguono Bergamo (19mila), Monza, Brescia e Varese e Mantova con 16mila. Tra le prime per fatturato in Italia, troviamo Milano con 13 miliardi l’anno, Como e Bergamo con 3 miliardi, Varese, Monza, Mantova e Brescia con 2 miliardi. Per le imprese cresce Milano (+0,4%), mentre Bergamo e Monza sono stabili. Gli addetti del settore aumentano a Monza (+3%), Milano (+1,8%), Lecco (+1,3%), Bergamo (+1,1%) e Cremona (+0,6%).