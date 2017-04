Borsa Milano in rosso in un panorama incerto. Avio in luce a debutto

(Teleborsa) – A due velocità le borse europee e Piazza Affari, appesantita dai bancari, in attesa che giunga qualche novità dalle banche centrali: questa settimana è in calendario un discorso del Presidente Fed Janet Yellen ed il rapporto annuale della BCE.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,058. Avanza di poco lo spread, che si porta a 201 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,23%.

Tra i listini europei incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, in recupero Londra, che registra una plusvalenza dello 0,63%, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,46%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,56%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano c’è Moncler (+1,17%).

Bene anche Mediaset (+0,82%), Fineco (+0,79%) ed Exor (+0,62%).

Restano sotto pressione i finanziari con Mediobanca che perde l’1,93%.

Enel scende dell’1,36%, dopo l’annuncio di un maxi progetto in Australia e l’acquisto dlele quote di due partecipate rumene.

Calo deciso per A2A, che segna un -1,31%.

Sotto pressione Telecom Italia, con un forte ribasso dell’1,17%, dopo la presentazione della lista Vivendi che ripropone il nome di Bernabè.

Debutto brillante per Avio, che decolla con un progresso di circa il 2%, al suo primo giorno nello Star.