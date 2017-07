Bezos cede il posto a Bill Gates: è di nuovo lui l’uomo più ricco del mondo

Il primato di Jeff Bezos è durato solamente un giorno: nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, il fondatore di Amazon è salito sul gradino più alto del podio. Ma solo per un attimo. Arrivato a valere 93.2 miliardi di dollari – con Bill Gates fermo a 90.8 -, è stato però subito “vittima” della Borsa. Con un calo del 3.4% nelle contrattazioni after hours (calo causato da un utile che non ha soddisfatto le attese), il valore di Amazon è sceso. E Jeff Bezos è rientrato al suo “consueto” secondo posto.

Tuttavia, quello di Bezos ai danni del patron Microsoft è stato un (breve) sorpasso storico: l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti aveva portato in borsa un positivo scompiglio, che aveva fatto impennare i titoli Amazon del 40%. Nonostante, proprio Trump, avesse attaccato Amazon e il suo fondatore sul tema delle tasse (a Bezos, del resto, fa capo il Washington Post, quotidiano che – negli ultimi mesi – ha fatto uscire numerosi scoop sull’Amministrazione Usa).

Che Jeff Bezos arrivasse a ricoprire il ruolo di uomo più ricco del mondo, fino a qualche anno fa probabilmente nemmeno lui lo credeva. Sicuramente non lo credeva nel 1994 quando, con la sua laurea in ingegneria a Princeton, in un garage di Seattle fondò quella che, allora, era una “semplice” libreria online. Una libreria che, ben presto, portò una gigantesca rivoluzione sul mercato, aprendosi a tantissimi altri settori di cui l’ultimo è quello alimentare. Una vera e propria sfida, che il colosso delle vendite sul web sta affrontando con enorme successo. Di quel colosso, oggi Bezos possiede il 16.9%. Una quota che l’ha portato, a inizio anno, al quarto posto tra gli uomini più ricchi del mondo (dopo Gates, Warren Buffet e Amancio Ortega, patron di Zara). Poi la scalata, fino a raggiungere la vetta.

Ben presto, Bill Gates si è ripreso il primato. E l’ha fatto dopo aver “stracciato” Jeff Bezos sul piano della beneficenza. Creatore di Giving Pledge (iniziativa volta a spingere i miliardari a donare almeno la metà del loro patrimonio), Gates ha fino a ora donato 31.1 miliardi di dollari, mentre Bezos è fermo a 100 “miseri” milioni.