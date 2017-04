Autogrill riorganizza con possibili spin off società operative. Titolo vola in Borsa

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha approvato l’avvio di un progetto di riorganizzazione societaria, volto a separare le attività operative di Food & Beverage in Italia e le funzioni di coordinamento e servizio svolte a favore delle controllate dirette Europee dalle attività di indirizzo e gestione del Gruppo, svolte dalla holding.

Tale operazione, finalizzata a conseguire una piena coerenza e flessibilità nella struttura organizzativa e societaria del Gruppo, potrebbe prevedere il conferimento di uno o più rami d’azienda/partecipazioni relativi alle attività operative – oggi direttamente svolte da Autogrill SpA. – a una o più società controllate totalitarie della capogruppo, già esistenti e/o di nuova costituzione.

Il titolo è letteralmente volato a Piazza Affari dopo lì’annuncio e vanta ancora un rialzo del 6,96% a 9,99 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 10,34 e successiva a quota 11,24. Supporto a 9,45.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)