Ape social, la mossa del governo: ipotesi sconto sei mesi a figlio per le mamme

(Teleborsa)Lavoratrici e mamme: un binomio che, in generale, è difficile da conciliare. Il governo, insomma, sembra intenzionato ad allargare la platea delle donne che possono fare ricorso all’Ape Social e pensa ad uno sconto sugli anni di contributi necessari: sei mesi per ogni figlio, appunto. Fino a un massimo di due anni, cioè di quattro figli. Per le disoccupate gli anni di contributi richiesti scenderebbero da 30 a 28. Mentre per le lavoratrici che svolgono attività gravose, come le infermiere o le maestre della scuola materna o dell’asilo nido, passerebbero da 36 a 34. In questo modo le donne che potrebbero accedere all’Ape social quest’anno passerebbero da 11 mila a 15 mila.

Una misura che è stata portata al tavolo con Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che si è svolto al ministero del Lavoro. Il ministro Giuliano Poletti, al termine della riunione, ha spiegato che la proposta mira a riequilibrare le domande presentate dagli uomini, che sono nettamente prevalenti, rispetto a quelle delle donne che sono in numero “significativamente più basso in ragione della carriera e dei versamenti previdenziali e contributivi”.

SINDACATI CRITICI: “PROPOSTA A DIR POCO MINIMALISTA” – La proposta, tuttavia, non ha convinto neanche un po’ i sindacati che si mostrano critici, se non si vuole parlare di stroncatura.

Per la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, è necessario avere invece una “misura universale” in grado di valorizzare il lavoro di cura che svolgono prevalentemente le donne che prima di colpo, di cinque anni, e nei prossimi 12 mesi se la vedranno aumentare ulteriormente di un anno e poi di cinque mesi. Il governo – ha sottolineato – ha fatto una proposta che definire minimalista è poco”.