Airbus A350-1000: completata in Spagna la campagna di test sulle emissioni acustiche

(Teleborsa) – L’A350-1000 di Airbus, numero MSN065, dotato di cabina passeggeri allestita, ha completato una serie di test sulle emissioni acustiche a Morón, nel sud della Spagna. Voli effettuati nell’ambito della campagna per la Certificazione di “Tipo, ovvero l’omologazione. L’entrata in servizio dell’aeromobile è prevista entro la fine dell’anno.

L’aeromobile e le strutture per le valutazioni acustiche a terra situate nei pressi della base dell’Aeronautica Militare di Morón, erano dotati di strumenti e sensori per la misurazione delle emissioni acustiche esterne durante le fasi di decollo, atterraggio e accelerazione dei motori. Motori di ultima generazione Rolls-Royce, che uniti alle più recenti tecnologie aerodinamiche, permettono all’A350-1000 di avere un’emissione di rumore ridotta.

I primi risultati confermano che la versione “1000” è molto silenziosa, risponde ampiamente ai requisiti sui rumori esterni, e rientra entro ampi margini all’interno dei requisiti attualmente in vigore (EASA CS-36 e FAA Part 36). Come la versione sorella, l’A350-900, in servizio presso 11 operatori nel mondo, sarà un buon vicino di casa per le comunità che si trovano intorno agli aeroporti.

Tre aeromobili per i test di volo A350-1000 (nello specifico, MSN059, MSN071 e MSN065) sono attualmente impegnati nella campagna per l’omologazione del velivolo che sta procedendo come previsto.

L’A350-1000 è l’ultimo membro della Famiglia di widebody di Airbus e, insieme all’A330neo, offre livelli senza precedenti di efficienza operativa, basse emissioni acustiche e una vera capacità di lungo raggio. Oltre alla fusoliera più lunga, in grado di accogliere 40 passeggeri in più rispetto all’A350-900, l’A350-1000 mostra anche una modifica a livello del profilo alare, nuovi carrelli d’atterraggio principali a sei ruote, e motori Trent XWB-97 di Rolls-Royce più potenti.

L’A350-1000 comprende il confort di cabina “Airspace” e l’efficienza nei consumi di carburante propri dell’A350-900, a cui aggiunge la maggiore dimensione, e che si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti per alcune rotte di lungo raggio di maggiore traffico. A oggi, 12 clienti di 5 continenti hanno firmato ordini per un totale di 211 A350-1000.