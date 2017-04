1 minuto in Borsa 10 aprile 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Scende il comparto Telecomunicazioni.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Moncler e Fineco. Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, in calo del 2,29%.

L’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.252,6 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, nuovi segnali di miglioramento del sentiment degli investitori in Europa, mentre, nel mese di febbraio, la produzione industriale italiana cresce, ma meno delle attese. Mercoledì pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e i prezzi import/export dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.420,75 punti.