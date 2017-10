Legge 104: ecco come usarla

Se è vero che tutti la cercano e la chiedono è anche vero che in pochi la sanno usare correttamente: parliamo della legge 104 e, in particolar modo, dei tre giorni di permesso retribuiti previsti dal famoso articolo 33. Ma come utilizzare la legge 104? La domanda non è affatto banale ed è stata posta, di recente, alla Cassazione. Perché il dubbio? Nel 2010 il testo originario della legge 104 è stato modificato (in verità, gli interventi del legislatore sono stati numerosi) e oggi il lavoratore deve comportarsi in modo diverso rispetto al passato…

PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO VAI SU LaLeggeperTutti.it