Guida alle agevolazioni della Legge 104

Dai permessi retribuiti mensili al congedo straordinario di 2 anni, dalle agevolazioni fiscali ai sussidi: gli aiuti che la normativa prevede per i disabili sono molteplici e non tutti conosciuti. Tuttavia, prima di parlare delle specifiche agevolazioni, è necessario fare delle importanti distinzioni, innanzitutto tra i beneficiari della Legge 104, che possono avere requisiti differenti tra loro; è importante, poi, distinguere tra handicap, invalidità e non autosufficienza...

PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO VAI SU LaLeggeperTutti.it