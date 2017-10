Fisco e contanti: ecco sei suggerimenti

L’esigenza di combattere evasione fiscale e il riciclaggio del denaro sporco ha portato a criminalizzare i contanti, strumento di pagamento che, in Italia, è più diffuso rispetto a tutti gli altri Paesi europei. Può sembrare paradossale, ma per l’italiano il vero nemico dei contanti non è il ladro, ma lo Stato. Ecco perché spesso ci si chiede come usare i contanti senza problemi col fisco. Di tanto parleremo in questo articolo…

PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO VAI SU LaLeggeperTutti.it