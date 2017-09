Cosa il vicino di casa non può impedirti di fare?

Ciascuno è padrone di fare ciò che vuole dentro casa propria. Ma quando questa è strettamente collegata a quella di altre persone non è sempre facile stabilire dove finisce la sfera delle proprie libertà per lasciar spazio a quella altrui. Il caso emblematico è il condominio; non per nulla le cause in materia condominiale sono quelle che, dopo il luogo di lavoro e gli infortuni stradali, occupano maggiormente il lavoro dei nostri giudici…

PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO VAI SU LaLeggeperTutti.it