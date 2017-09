Buoni postali: come recuperare quelli scaduti

Quante volte, cercando nella propria libreria un vecchi testo da rileggere, ci si è imbattuti in un tomo che nascondeva, come segnalibro, un grosso biglietto cartaceo? Oppure, più semplicemente, quanto spesso è capitato di dimenticare dei buoni sottoscritti tanti anni prima e lasciati poi a riposare nella cassaforte? Ebbene, uno dei quesiti maggiormente sollevati dai risparmiatori è quello riguardante la sorte dei buoni postali non riscossi nei tempi pattuiti…

PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO VAI SU LaLeggeperTutti.it