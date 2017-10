Manovra, stop al bonus mobili: niente proroga per il 2018

Niente proroga per il bonus mobili. La misura fiscale che permette una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati all’immobile oggetto della ristrutturazione, fino a un massimo di spesa di 10mila euro, non sarebbe compreso nella bozza della Legge di Bilancio e così scadrebbe a fine anno.

GRAVE NON RINNOVARLO – Il mancato rinnovo del bonus “sarebbe davvero molto grave”, sostiene Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, la federazione italiana delle industrie del legno a dell’arredo, che parla di misura che finora ha “salvato 10mila posti di lavoro” ed è in realtà a costo zero perché ha creato un “gettito fiscale aggiuntivo”.

INCENTIVO ALL’ECONOMIA – È un’agevolazione che è stata decisamente apprezzata dai consumatori italiani, come dimostrano infatti i dati elaborati a partire delle dichiarazioni dei redditi della Consulta Nazionale dei Caf, dalla sua introduzione ne hanno beneficiato 860.000 italiani per una spesa di oltre 4,5 miliardi di euro. “Non si tratta di un regalo alle aziende – puntualizza Orsini – ma di uno strumento di politica industriale che ha dimostrato di essere un incentivo all’economia reale e ha giocato un ruolo fondamentale nel far ripartire il mercato interno”.

SENZA BONUS, CALO DEI CONSUMI – Per Orsini “senza il bonus mobili ci sarebbe un segno negativo del 2% in confronto all’anno precedente. Stiamo parlando di 300 milioni in meno di gettito Iva, che corrisponde a un calo dei consumi del 13%, senza parlare dei posti di lavoro a rischio”.

CONFERMATO ECOBONUS – Sarà invece confermato anche nel 2018 l’ecobonus, con uno sconto fiscale un po’ più basso (al 50% anziché al 65%) per le finestre o le caldaie a condensazione, e verrà introdotto il bonus verde, la detrazione pari al 36% per le spese destinate a terrazzi e giardini.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Pronta la Legge di Bilancio, ecco le misure principali

Bonus verde per terrazzi e giardini privati, come funziona

Bonus mobili 2017: la guida completa

Bonus mobili 2017 per giovani coppie: istruzioni per l’uso