AAA, cercasi casa: online le quotazioni immobiliari Omi del 1° semestre 2017

(Teleborsa) Acquistare casa: da sempre un passaggio fondamentale nella vita di tutti noi. Considerato un vero e proprio traguardo, specie con la crisi che incombe, la scelta dell’appartamento dei sogni è un momento a cui avvicinarsi con le idee quanto più chiare possibili.

Prima di fare il grande passo e avere un’idea dei prezzi, perciò, è bene documentarsi accuratamente. Anche on-line.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha reso disponibili e consultabili anche tramite l’applicazione per smartphone “Omi Mobile”, le quotazioni immobiliari relative al primo semestre 2017. E non solo. Disponibili anche quelle precedenti, a partire dal primo semestre 2006.

Da ottobre 2016 è attivo, infatti, il servizio di download gratuito delle quotazioni immobiliari per gli utenti registrati a Fisconline ed Entratel, che potranno scaricare i dati a partire dal primo semestre 2016 dopo essersi autenticati, per garantire una maggiore sicurezza.

PREZZI AL METRO QUADRO – La banca dati, disponibile gratuitamente, fornisce un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, con dati raggruppati per semestre, Provincia, Comune, zona OMI e destinazione d’uso.

Per conoscere la quotazione media al metro quadro di un immobile residenziale, commerciale, terziario o produttivo in una determinata zona, basterà collegarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi entrare nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, ed effettuare una ricerca filtrando le informazioni in base al semestre e alla zona di riferimento. La ricerca potrà essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.

QUOTAZIONI IN UN CLICK – Inoltre, digitando sul browser del proprio smartphone o tablet l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php sarà possibile accedere anche in mobilità alla banca dati e visualizzare, con un semplice click le quotazioni relative alla posizione in cui ci si trova.