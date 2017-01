Scuola 2017/2018 come iscriversi online sul sito del Miur

Il 2016 è terminato ed è arrivato il momento di procedere all’iscrizione online degli studenti nelle scuole. Il Miur in questi giorni ha diffuso la circolare in cui sono presenti le indicazioni per adempiere all’iscrizione alle scuole elementari, medie e superiori per l’anno 2017-2018. Per farlo basterà registrarsi direttamente nel portale del Miur a partire dal 9 gennaio ed in seguito, seguendo la procedura, effettuare l’iscrizione online dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2017.

La domanda d’iscrizione deve essere indirizzata alla scuola prescelta per lo studente e deve essere effettuata da uno dei genitori. Quest’anno si potranno inserire un numero massimo di tre scuole. Il genitore dovrà indicare la prima scelta, mentre le altre scuole riceveranno la richiesta di iscrizione nel caso in cui la prima non ammettesse l’allievo.

Per effettuare l’iscrizione alla scuola online bisogna:

registrarsi sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it, fornendo una mail valida;

compilare la domanda inserendo i dati richiesti e le 3 scuole prescelte;

una volta terminata tutta la procedura, il sistema confermerà lo stato dell’iscrizione.

Una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda, le scuole dovranno stilare una graduatoria in cui saranno indicati gli studenti ammessi.

Vediamo nel dettaglio i criteri di iscrizione per i diversi livelli scolastici, le scadenze e i requisiti richiesti:

Scuola dell’infanzia: possono iscriversi i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2017. Se vi sono posti disponibili possono iscriversi anche i bimbi che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2018. L’iscrizione deve essere cartacea.

Scuola Primaria: la domanda di iscrizione può essere inoltrata online e si possono scegliere un massimo di 3 istituti. Possono iscriversi i bambini che avranno sei anni entro il 31 dicembre 2017, mentre se sono disponibili altri posti possono iscriversi anche i bambini che fanno sei anni entro il 30 aprile 2018.

Scuola Secondaria I grado: l’iscrizione va effettuata online e si possono scegliere due scuole al massimo. I genitori hanno la possibilità di scegliere anche il quadro orario, optando fra 30, 36 o 40 ore settimanali.

Scuola Secondaria di II grado: l’iscrizione deve essere effettuata online e al massimo si possono indicare 3 scuole differenti fra cui scegliere.